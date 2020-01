Pfarrer richtet Blick auf gesellschaftlichen Wandel

Hofheim.Enormen Zuspruch verzeichnete der Mitarbeiterabend der evangelischen Kirchengemeinde im Hofheimer Gemeindehaus. Das Programm gestalteten Pfarrer Holger Mett und die Gemeindemitarbeiter. Der Pfarrer begleitete die Lieder, die an dem Abend gesungen wurden, auf seiner Gitarre.

Seiner Ansprache legte Holger Mett die Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ zugrunde. Dabei warf er einen Blick auf die hiesige Gemeinde und eine von Veränderungen geprägte Gesellschaft. Mett selbst, seit nunmehr 22 Jahren Pfarrer in Hofheim, ging auf das Schrumpfen der Gemeinden ein, wovon auch Hofheim nicht verschont blieb. In seiner Amtszeit hat sich die Zahl der Mitglieder von 2400 auf derzeit 1800 reduziert. Mit Blick auf die Kirchenvorstandswahlen im kommenden Jahr erinnerte der Geistliche daran, dass es in früheren Jahren als große Ehre galt, dem Kirchenvorstand anzugehören. Metts Dank galt ausdrücklich allen, die sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde engagieren. Mit einem Geschenk bedankten sich Claus Wegerle und Ulrike Knaup-Hofmeister bei Holger Mett und dessen Frau für die gute Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand.

Beifall für Posaunen-Quartett

Einige moderne Stücke brachte das Quartett Dirk Hindel, Pascal Wichert, Melina Pauly und Wolfgang Herbert aus den Reihen des evangelischen Posaunenchores zu Gehör. Bestens kam auch ein von Thorsten Volkert, Heike Bär und Ulrike Knaup-Hofmeister dargebotener Sketch an.

Mit dem Gedicht vom „Brief an den lieben Gott“ rundete Heike Bär das kurzweilige Programm ab, das den Besuchern auch noch ausreichend Zeit für Gespräche untereinander ließ. fh

