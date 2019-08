Pfarrfamilie feiert am Sonntag

Hofheim.Mit einem Hochamt in der Balthasar-Neumann-Kirche beginnt am Sonntag, 25. August, 10 Uhr, das Pfarrfamilienfest. Hierbei wirkt der Katholische Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ mit. Im Anschluss wird im Freien gefeiert. Zum Frühschoppen spielen der Evangelische Posaunenchor und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr auf. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen und der Verkauf der Tombolalose beginnt. Verschiedene Ortsvereine beteiligen sich ab 13 Uhr am Bühnenprogramm, Kaffee und Kuchen steht ab 13.30 Uhr im Canisiushaus zur Verfügung. Mit Liedern und Tänzen ist eine Gruppe des katholischen Familienzentrums ab 15 Uhr in die Programmgestaltung eingebunden. Auch die Kegelbahn wird von den Messdienern aufgebaut. fh

