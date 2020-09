Pfarrgarten als zweite Heimat

Lampertheim.Die Jahreshauptversammlung war gerade noch über die Bühne gegangen, da schlug im März das Coronarvirus zu und unterbrach abrupt den normalen Musikbetrieb beim Katholischen Kirchenmusikverein in Lampertheim. Sowohl das große Orchester als auch das Jugendorchester stellte den Spielbetrieb ein, der Unterricht an der Musikschule fiel aus.

Wie die Vorsitzende des KKMV, Birgit Steube, im Gespräch berichtet, wurde jeder Kontakt gemieden. „Letztendlich sind wir nicht nur Musiker, sondern auch Eltern und Großeltern und wir waren uns einig, verantwortlich zu handeln“, blickt Steube zurück. Vorbei die Zeiten, in denen man bei jeder Kommunion stolz voraus marschierte oder zahlreiche Auftritte bei Gottesdiensten und sonstigen Festivitäten absolvierte.

Inzwischen haben sich die Einschränkungen etwas gelockert, nachdem entsprechende Untersuchungen über die Infektionsgefahr stattgefunden hatten. So untersuchte die Bauhaus-Universität Weimar die Verbreitung von Aerosolen durch Blasinstrumente und ermittelte einen maximal 30 Zentimeter langen Verbreitungsgrad des Luftstroms. Bei Sängern sei der Ausstoß wesentlich größer.

Entscheidend waren aber die Vorgaben des Bistums und der Landesregierung. So konnte ab Mitte Mai ein eingeschränkter Probebetrieb wieder aufgenommen werden. Drei Meter Abstand von Spieler zu Spieler waren dabei vorgeschrieben. „Wir trafen uns in Zehner-Gruppen im Jugendheim“, erzählt Steube. „Nachdem das Wetter es zuließ, wurde der Pfarrgarten unsere zweite Heimat.“ Der Vorteil: Durch die größere Fläche konnte das ganze Orchester wieder zusammen proben. Allerdings mussten die üblichen Regeln wie Mundschutz beim Kommen und Gehen oder das Unterschreiben einer Verpflichtungserklärung eingehalten werden. Am Eingang zum Jugendheim steht eine Aufforderung zum Händewaschen – und zwar solange, wie man braucht, um ein Vaterunser zu beten. „Wir sind ein katholischer Musikverein“, unterstreicht Steube lächelnd.

In letzter Zeit ließ das Wetter eine Probe im Freien zu und Dirigent Helmut Baumer konnte einen Großteil des Orchesters begrüßen. Keine Vorbereitung auf ein großes Konzert, sondern die Erhaltung der Spielfreude steht dabei im Vordergrund. Nicht jeder kann zuhause frei üben. „Das Jugendorchester setzt momentan mit Proben aus, da mit dem Besuch der Musikschule der Übungsgrad erhalten wird“, so die Vorsitzende. Was aber geschieht, wenn das Wetter ein Proben im Freien nicht mehr zulässt?, war die nächste Überlegung des Vorstands.

Proben auch im Jugendheim

Der Kirchenraum von Maria Verkündigung ist durch die Bänke ungeeignet und müsste jedes Mal umgeräumt werden. Also blieb als Kompromiss nur wieder das Jugendheim zum Proben übrig. „Wir haben die Orchesteraufstellung gemäß den Hygieneregeln anders gestaltet, so dass zumindest 20 Orchestermitglieder zusammen üben können“, berichtet Steube: „Die Problematik macht uns allen zu schaffen und wir werden versuchen, in kleinen Schritten weitere Lösungsmöglichkeiten erarbeiten“. Hinzu kommt eine angespannte Finanzlage. Einnahmequellen wie das große jährliche Konzert oder das Stiftungsfest fallen weg, und ob das Neujahrskonzert stattfinden kann, steht in den Sternen. Die fixen Kosten bleiben aber. „So muss der Beitrag zum Unterricht an der Musikschule bezahlt werden und auch das Dirigentengehalt läuft weiter. Die Anschaffung notwendiger Instrumente erfolgt aktuell nur in dringenden Fällen“, sagt Steube sorgenvoll.

„Letztendlich müssen wir in die Rücklagen gehen, die wir eigentlich gebildet haben, um Auswirkungen bei der Veränderung des Jugendheims entgegen zu wirken.“ Steube betont: „Wir leisten einen nicht unwesentlichen Beitrag zum kulturellen Leben in Lampertheim und bedauern sehr, dass wir momentan nicht aktiv sein können“, resümiert sie.

