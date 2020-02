Pfarrhaus der Lukasgemeinde vor der Renovierung

Lampertheim.Die Mitgliederversammlung des Lampertheimer Fördervereins Domkirche stellte Pfarrerin Sabine Sauerwein unter das Motto: „Wenn Gott dich anspricht, verhärte dein Herz nicht.“ Der Verein trage dazu bei, Kirchenbesuchern das Herz zu öffnen. Vorsitzender Herbert Eichenauer stellte die Bilanz des Jahres 2019 vor. Demnach zählt der Verein aktuell 179 Mitglieder und verzeichnet damit ein leichtes Wachstum.

Zahlreiche Helfer waren im zurückliegenden Jahr im Einsatz, um insgesamt zehn Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Die Weinprobe „Klein aber fein“ unter dem ironischen Motto „Im Wein liegt Wahrheit – und mit der stößt man überall an“ wird als Höhepunkt betrachtet. 150 Gäste waren zur Verkostung gekommen, die Prodekan Karl Hans Geil organisiert hatte. Zudem wurden die Konzerte im Orgelsommer mit dem Ausschank von Weinen unterstützt. Im Herbst fand zusätzlich ein Krimi-Dinner statt.

Auch 2019 ging der größte Teil des Erlöses mit 10 000 Euro in die Finanzierung der Orgel. Bis heute hat der Verein die Anschaffung des Instruments mit 260 000 Euro unterstützt. Obendrein werden jährlich 5000 Euro für die Dachsanierung verwendet. Darüber hinaus wurde zusammen mit der Volksbühne ein Defribilator angeschafft. Laut Kassenwart Marc Schall lässt der Vermögensstand weitere Projekte zu. Rechnungsprüferin Monika Riedl bescheinigte eine korrekte Buchführung.

Heizungsanlage erneuern

In der Aussprache kamen vor allen Dingen Vorschläge für neue Vorhaben. Eichenauer sprach von einer Erneuerung der Heizungsanlage im Dom. Auch sei der Ausbau der Orgelregister noch nicht abgeschlossen. Helmut Hummel plädierte für eine Erneuerung der Kirchenfenster unter künstlerischen und energetischen Aspekten. Laut Sabine Sauerwein schlägt die überfällige Renovierung des Pfarrgebäudes mit 200 000 Euro zu Buche.

Bei den Wahlen stellte sich der gesamte Vorstand zur Wiederwahl. Per Akklamation wurde einstimmig der Vorstand, einschließlich der Kassenprüfer bestätigt. Vorsitzender Eichenauer gab obendrein einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr. Ein mehrtägiger Ausflug gehe vom 27. September bis 1. Oktober nach Ostfriesland. Die Reise sei bereits überbucht. Pfarrerin Sauerwein teilte mit, dass ab April jeden Donnerstag von 17 bis 20 Uhr der Dom für interessierte Besucher geöffnet werde. Klaus Schlappner zeigte sich am Ende der Veranstaltung besorgt über die Tatsache, das im Förderverein der Nachwuchs fehle. „Wir müssen vielleicht mehr publik machen, was der Verein geleistet hat“, so seine Anregung. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020