Pfeiffer wäre 95 geworden

Anzeige

Lampertheim.Heute wäre Hans Pfeiffer, Ehrenbürger und ehemaliger Bürgermeister Lampertheims, 95 Jahre alt geworden. Daran erinnert die Stadtverwaltung Lampertheim. Bürgermeister Störmer als Vertreter der Stadtverwaltung wollte auf dem Stadtfriedhof eine Kerze entzünden und eine Blumenschale aufstellen.

Hans Pfeiffer wurde am 3. März 1923 geboren und blieb seiner Heimatstadt immer treu. Vom 1. Juli 1966 bis zu seinem Tod am 18. Dezember 1981 war Pfeiffer Lampertheimer Bürgermeister. Noch heute erinnern beispielsweise die Hans-Pfeiffer-Halle oder das Hans-Pfeiffer-Turnier des Fußballclubs Olympia an einen der Großen der Spargelstadt. Pfeiffer war beliebt bei den Lampertheimer Bürgern. So wählten sie ihn einmal auch direkt für zwölf Jahre wieder zu ihrem Bürgermeister. Ein Jahr nach seinem Tod, wurde Hans Pfeiffer posthum zum Ehrenbürgerwürde ernannt. red