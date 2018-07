Anzeige

LAMPERTHEIM.Gründlich putzen, striegeln, satteln und dann konnte es auch schon losgehen: Endlich auf den stolzen Tieren reiten, wenn auch nicht gleich im Galopp. Beim Reit- und Fahrverein in Lampertheim ging am Montagmorgen so mancher Kindertraum in Erfüllung. Im Rahmen der Ferienspiele durften Mädchen und Jungen zwischen sechs und elf Jahren Ferienspaß auf dem Reiterhof erleben – kostenlos und ohne dafür in den Urlaub fahren zu müssen.

Sechs ehrenamtliche Reiterinnen des Vereins entführten den Nachwuchs für einen Tag in die Pferdewelt. Bevor sie aber auf den Vierbeinern losritten, rüsteten sie die Tiere mit Sätteln aus und kümmerten sich in Kleingruppen um deren Fell. Gina Krüger vom Reitverein erklärte, auf was beim Umgang mit den großen Pferden zu achten ist und führte die Vierbeiner samt Reiter durch die Halle und über den Platz.

Funkelnde Augen

Dabei hatten nicht nur Mädchen funkelnde Augen, auch viele Jungs waren begeistert von den Tieren, die sie weit überragten. Besonders die schwarze Stute Anna stand hoch im Kurs. Da ließen auch die Jungs nichts unversucht, gleich mehrmals zu reiten. „Heute kann jeder nur einmal, gleiche Bedingungen für alle“, musste die Organisatorin Krüger ihnen aber erklären. Denn die Reitstunden seien bei so vielen Kindern für die Tiere ohnehin schon anstrengend genug. Deshalb ging es so oft wie möglich in den Schatten, für die Kinder waren Obst- und Getränkestände aufgebaut.