Hofheim/Bobstadt.Über den Besuch von Domdekan Prälat Heinz Heckwolf freuten sich die beiden katholischen Pfarrgemeinden in Hofheim und Bobstadt am Wochenende. In der von der Gruppe „Spirit“ musikalisch umrahmten Messe spendete dieser knapp 30 Jugendlichen das Sakrament der Firmung.

„Für uns alle ist heute ein großer Tag“, sagte Pfarrer Adam Malczyk, als er die Besucher im voll besetzten Gotteshaus St. Josef willkommen hieß. Der Domdekan erinnerte die Firmlinge anschließend an die zurückliegenden Monate der Vorbereitung, um das Ja der Taufe zu bekräftigen. „Firmung ist gleichzeitig Geschenk und Entscheidung“, brachte es Heckmann auf den Punkt: „Bei der Firmung geht es um den Geist Gottes.“

Einen heiteren Einstieg wählte der Domdekan für seine Predigt: „An Pfingsten sind die Geschenke am geringsten“, scherzte er und betonte gleichzeitig, dass man den Wert von Festen nicht an Geschenken festmachen solle. „Wir feiern den Gott, der seinen Geist schenkte“, stellte der Domdekan klar, „den Geist von Gott haben wir nötig“. Pfingsten bezeichnete Heckwolf als ein „Fest der Inspiration“, die Firmung solle den Geist Gottes spürbar machen.