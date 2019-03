Pfingsten im Dom

Lampertheim.Am Pfingstsonntag, 9. Juni, 9.30 Uhr, wird Jubelkonfirmation in der Lampertheimer Domkirche gefeiert. Ein Vorbereitungstreffen findet am Dienstag, 26. März, 19 Uhr, in der Notkirche statt. Zur Feier sind die folgenden Konfirmationsjahrgänge eingeladen: 1994 (25 Jahre, Silberne Konfirmation). 1969 (50 Jahre, Goldene Konfirmation). 1959 (60 Jahre, Diamantene Konfirmation). 1954 (65 Jahre, Eiserne Konfirmation). 1949 (70 Jahre, Gnadene Konfirmation). 1944 (75 Jahre, Kronjuwelene Konfirmation). 1939 (80 Jahre, Brillanten Konfirmation). Auch diejenigen, die nicht in Lampertheim konfirmiert wurden, aber mit ihrem Jahrgang die Jubelkonfirmation feiern wollen, sind eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.03.2019