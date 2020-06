Pfingstgottesdienst im Freien

Hüttenfeld.Auch die Evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld muss sich in Zeiten von Corona etwas einfallen lassen, um ihren Gemeindegliedern nach Wochen der Abstinenz wieder Gottesdienste hautnah zu bieten.

Am Pfingstsonntag fand nun der erste Gottesdienst unter strengen Hygienebedingungen statt. Die Witterung ließ es zu, im Freien zu feiern. Es wurde nicht gesungen, nicht gemeinsam gebetet und die circa 40 Gottesdienstbesucher saßen auf Abstand. Eigentlich hätte an diesem Pfingstsonntag die Konfirmation in Hüttenfeld stattfinden sollen. Pfarrer Reinald Fuhr kündigte an, dass es während der Sommerwochen wohl ähnliche Gottesdienste im Freien geben wird und auch die Konfirmation noch vor seiner Verabschiedung im September stattfinden soll. An Masken, Desinfektionsmittel sowie vorherige Anmeldung wird man sich gewöhnen müssen bis diese Corona-Zeit vorüber ist. ron

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.06.2020