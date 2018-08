Philosophieren zum Thema „Humor“

Lampertheim.Lachen, Lächeln, Lustigkeit – all diese Facetten des Humors können im Herbst ausgiebig diskutiert und erörtert werden. Am Sonntag, 2. September, wird in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lampertheim nämlich das philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“ fortgeführt. Es wird geleitet vom Philosophen Anton Schmitt, der unter anderem an der Volkshochschule Lampertheim Philosophie-Seminare anbietet.

Die Reihe soll eine öffentliche Gesprächskultur für jedermann zugänglich und lebendig werden lassen. Dabei geht es um eine Begegnung auf Augenhöhe, nicht um ein „Belehrt- oder gar Überredet-werden“ durch „Experten“, so die Pressemitteilung der Stadt. Jede Veranstaltung widmet sich einem spezifischen Thema. In Mittelpunkt der Veranstaltung am 2. September steht der „Humor“. „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, ein alter und weitreichender Satz. Kann man also – oder besser sollte man – über alles lachen (können)? Ist im Grunde alles lächerlich? Aber inwiefern? Was eigentlich ist das Lächerliche? Alles Fragen, die bei der Veranstaltung, ausreichend diskutiert werden.

Auch im Fokus stehen verschiedene Nuancen des Lächelns: Das süffisante von oben herab, das schadenfrohe bis hin zum ausdrücklichen Auslachen. Was aber könnte das mit Humor zu tun haben? Und was das schallende sogenannte „Sich-Biegen-vor-Lachen?“ Im Gesprächsforum soll sich des ganzen Spektrums des Humoresken angenähert werden. Jeder kann mitmachen und ist herzlich willkommen.

Offene Veranstaltungsreihe

Die Veranstaltung „Sonntags bei Anton“ versteht sich als ein vollständig offenes Forum für alle möglichen Fragen, die zur Sprache gebracht werden können. Die Volkshochschule Lampertheim will mit der Installation des philosophischen Gesprächsforums eine weitere Facette ihres Angebots im Bereich „Politik und Gesellschaft“ anbieten. Neben bereits bestehenden Philosophie-Seminaren soll mit dieser zusätzlichen offenen Veranstaltungsreihe eine zeitgemäße und bürgernahe Form der politisch-gesellschaftlichen Bildung mit möglichst niedriger „Hemmschwelle“ geschaffen werden.

So können die Veranstaltungen spontan bei kostenlosem Eintritt besucht werden. Beginn der Veranstaltung im Sitzungssaal des „Alten Rathauses“ ist um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für die Besucher gibt es außerdem noch Kaffee und Kuchen zum Philosophieren. Eigene Themen-Vorschläge für nachfolgende Veranstaltungen können und sollen unterbreitet werden, zum Beispiel per E-Mail an die Vhs Lampertheim (vhs@lampertheim.de) oder Anton Schmitt: anton.schmitt@gmail.com). Bild: Nix

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018