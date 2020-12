Phönixpalme gegen die Kälte gerüstet

Hofheim.Rund 16 bis 20 Stunden verbringt Edmund Dautenheimer damit, die hoch aufgeschossene Phönixpalme im Vorgarten der Heinrichstraße 1, auf der Rückseite des Bahnhofs, winterfertig zu gerstalten. Bei dieser Tätigkeit wird er oft von interessierten Blicken begleitet, Passenten bleiben aber auch stehen und fragen nach.

Davon lässt sich der ehemalige Mercedes-Mitarbeiter aber nicht aus der Ruhe bringen. Ganz allein bewältigt er diese Respekt abverlangende Aufgabe, unterstützt von Bausprießen, Dachlatten, Holzkeilen und einem Metallring. Der mittlerweile dreiteilige Metallring spielt bei diesem Arbeitsprozess eine entscheidende Rolle, er wird vorsichtig von unten nach oben Stück für Stück gedrückt und gespannt.

Anstrengende Arbeit

Edmund Dautenheimer vollzieht die Arbeitsschritte mit enormer Geduld, auch wenn sie sichtlich anstrengend sind. „Die erste 1,5 Meter kosten Kraft“, gesteht Dautenheimer. Dabei beginnen die gefiederten Wedel, die hochgeschoben werden müssen, erst ab einer Höhe von zwei Metern. Dautenheimer arbeitet genau und vorsichtig, er will keine Palmwedel verletzen, da diese sich sonst braun verfärben. Auch der Umfang des Stammes der Phönixpalme, auch als Kanarische Dattelpalme bekannt, ist beachtlich und wird ganz unten von einem dreifach gespannten Drahtgeflecht umhüllt. Dieses wiederum dient als Schutz vor fremden Katzen, die dort nur allzu gerne ihre Krallen schärfen, was der Pflanze aber nicht bekommt.

Hat Dautenheimer alle Palmwedel entsprechend ausgerichtet, wird die Pflanze mit einer Heizung versehen und mit Noppenfolie umhüllt. Die Heizung kommt allerdings nur bei Minusgraden zum Einsatz. Daher verfolgt Dautenheimer über die Wintermonate ständig den Wetterbericht, um sofort reagieren zu können. 48 Jahre ist die Phönixpalme mittlerweile alt und damit längst dem Kübel entwachsen, in dem sie in den Anfangsjahren noch bequem in die Garage zum Überwindern getragen werden konnte. fh

