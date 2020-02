Pirat tanzt mit Hexe

Lampertheim.Musik, Tanz, Spiele und Leckereien; Diese Dinge brachten den kleinen Narren mächtig viel Spaß. Der 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) hatte am Rosenmontag zum Kindermaskenball eingeladen. Lampertheims Stadtprinzessin Julia I. und ihr Gefolge, wie der Sitzungspräsident Markus Gutschalk, Elferratsmitglieder und Tänzerinnen, hatten am Vormittag acht Spargelstädter Kindertagesstätten besucht. Diese Besuche gingen nahtlos in die große Kinderparty im großen Saal der Zehntscheune über.

Damit die kleinen Jecken ausgelassen feiern konnten, war eine Vielzahl rot-weißer Narren im Einsatz. Julia I. spielte und tanzte mit den Kindern und führte so manche Polonaise an. Der Pirat tanze mit der kleinen Hexe und das Einhorn mit dem Seepferdchen. Jesina Litters moderierte die große Faschingssause, und Tatjana Bopp-Montag sowie Beatrice Braun packten kräftig mit an. Jesina Litters leitet seit sechs Jahren mit großer Leidenschaft den Kindermaskenball. Sie ist eine waschechte Fastnachterin, da sie seit Kindesbeinen im CCRW 1956 Lampertheim verwurzelt ist. Die Liebe zum Karneval wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Ihre Mutter Ilonka Grosch ist eine aktive Karnevalistin und Sprecherin der Gruppe „Fantasy“.

Grosch wiederum ist die Tochter der CCRW-Ehrenpräsidentin Margit Selb. Beide Fastnachterinnen feiern in dieser Kampagne ihr 50. närrisches Jubiläum. Schlussendlich haben die Fastnachterinnen die junge Jesina mit dem Karnevalvirus infiziert. Für die Frauen ist der CCRW auch eine große Familie. Nun gibt es bereits die vierte Fastnachtsgeneration. Jesina Litters ist die Mutter der dreijährigen Isabella, die auch schon mit auf Fastnachtsveranstaltungen darf. Litters kann sich gut vorstellen, dass ihre Tochter einmal in die Fußstapfen ihrer Fastnachts-Vorfahren tritt. Die Zweite Vorsitzende des Vereins gehört in den Kampagnen auch dem Elferrat an und trainiert die Garde Modern.

Litters und ihr Helferteam führten auch am Montag beschwingt durch das kunterbunte Programm. Den Karnevalistinnen liege es sehr am Herzen, den närrischen Nachwuchs für die Fastnacht zu begeistern und die Tradition aufrecht zu erhalten. „Seitdem ich selbst eine Tochter habe, verstehe ich die Kinder noch viel besser und freue mich über jeden Teilnehmer auf unserem Kindermaskenball“, sagte Litters.

Und wenn sie sich später für den CCRW entschieden und mit anpackten oder als Gäste kämen, habe der Fastnachtsverein Zukunftsaussichten. „Wir machen alles aus Spaß an der Freude“, betonte die Fastnachterin. Nach den Auftritten der Junioren- und der Minigarde sowie den Funkenmariechen Shalin Gündling und Yara Richter ging es mit fröhlichen Spielen und Gaudi weiter.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020