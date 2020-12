Lampertheim.Manche Gaben kommen beim Empfänger so gut an, dass dieser seine Freude darüber mit anderen Menschen teilen möchte. So erging es auch Pfarrer Christian Rauch, der von der Alfred-Delp-Gesellschaft in Mannheim mit deren Vorsitzendem Peter Kern das neue Jahrbuch mit dem Titel „Alfred Delp – Ein Zeugnis, das bleibt“ erhalten hatte. Von diesem Werk, erschienen in Delps 75. Todesjahr, zeigte sich Rauch so angetan, dass er beschloss, es der Stadtbücherei zu spenden, damit möglichst viele Interessierte darauf zugreifen können.

Das 500 Seiten umfassende Erinnerungsbuch vereinigt Beiträge von 50 Personen vor allem aus Politik, Wissenschaft und Kirche. Darunter Prominente wie der frühere Papst Benedikt XVI., der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestags. Aber auch Verwandte Delps, nämlich Fritz Delp und Hubert Delp, gehören zu den Buchautoren.

Büchereileiterin Barbara Burkard zeigte sich sehr erfreut über die Spende. Es sei überaus wichtig, dass die Erinnerung an Alfred Delp gerade in dessen Heimatstadt nicht in Vergessenheit gerate. Die Stadtbücherei verfüge über verschiedene Werke über den Lampertheimer Ehrenbürger. Als Mitglied des Kreisauer Kreises habe Alfred Delp Pläne für eine bessere Welt nach dem Nationalsozialismus entworfen. Hier in der Bücherei könne sich die Bevölkerung jederzeit über das Leben und Wirken des Widerstandskämpfers informieren.

Pfarrer Christian Rauch muss sich allerdings nicht extra in die Ausleihe begeben, um das Buch noch einmal zu lesen. Kaum, dass er beschlossen hatte, sein Exemplar zu spenden, bestellte er sich vorsichtshalber eine weitere Ausgabe für sich privat. Ja

