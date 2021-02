Pläne für neue Kita

Lampertheim.Der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 9. Februar, 19 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle mit dem Photovoltaik-Projekt von Energieried. Wie berichtet, beansprucht der Lampertheimer Versorger nunmehr eine Fläche östlich der Bahnlinie Bebauungsplan. Bislang waren zwei Flächen dies- und jenseits der Bahnlinie vorgesehen gewesen. Energieried hatte den Plan wegen neuer Förderrichtlinien im Zusammenhang mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geändert. Thema im Bauausschuss ist nun die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Baurecht soll auch für das Vorhaben eines privaten Investors geschaffen werden, der in der Lampertheimer Postraße 2 ein Mehrfamilienhaus bauen will. Das gegenwärtige Gebäude soll abgebrochen werden. Im geplanten Mehrfamilienhaus können dem Vernehmen nach 14 neue Wohnungen geschaffen werden.

Ein Autohaus in der Lindenstraße in Hofheim möchte seine Betriebsfläche vergrößern. Auch hierzu muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Auf der Tagesordnungs steht obendrein der Neubau einer Kindertagesstätte in der Siedlerstraße im Gebiet Oberlache West. Das betreffende Grundstück war zunächst veräußert worden, wurde aber Ende 2020 rückübertragen, nachdem der Bauherr seiner Bauverpflichtung nicht nachgekommen ist. urs

Mittwoch, 03.02.2021