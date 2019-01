Pläne für Schüler in der Medenrunde

Dirk Fischer (v.r.) , Birgit Thomas, Gregor Schmitt und Heike Azar stoßen auf 2019 und die Pläne des Tennisclubs Hüttenfeld an. © ron

Hüttenfeld.Mitglieder und Freunde des TC Hüttenfeld haben mit Sekt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 angestoßen. Das Vereinslokal „Lucky Loser“ war gut gefüllt und die Stimmung fast ausgelassen.

Wie immer, wenn der TCH zum Dämmerschoppen in der Wintersaison einlädt und Erster Vorsitzender Dirk Fischer und sein Stellvertreter Gregor Schmitt hinter der Theke stehen und in bewährter Manier gemeinsam kochen. Diesmal standen leckeres Ratatouille und pikantes Chili con Carne auf dem Speiseplan.

Doch der TCH ist nicht nur gut in Sachen Geselligkeit. Die Tennisfreunde haben sich fürs neue Jahr viel vorgenommen. Gerade im Juniorenbereich hat der Club mit Trainerin Nicky Marquard nachgelegt und will in diesem Jahr Schülermannschaften in die Medenrunde schicken. ron

© Südhessen Morgen, Montag, 14.01.2019