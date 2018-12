Plätzchen backen beim Judoverein Samurai

Bürstadt.Unmittelbar nach dem Nikolausturnier trafen sich die Kinder und Jugendlichen zum diesjährigen Plätzchenbacken am Dojo des Judovereines Samurai Bürstadt. Die Küche von Thea Remmele war so mit Menschen gefüllt wie schon lange nicht mehr. Die Kinder kneteten, rollten, stachen aus und verzierten mit einer Begeisterung, die nichts zu wünschen übrig ließen, die Plätzchen. Das Backen übernahm weitgehend der Backofen. Alle Plätzchen wurden in einer großen Schüssel gesammelt und unter den fleißigen Bäckern gerecht verteilt. Anschließend gingen alle Kinder mit ihren selbst gebackenen Leckereien froh nach Hause. Der Judoverein bedankt sich mit dieser köstlichen Aktion für die Unterstützung im laufenden Jahr und wünscht eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. red

