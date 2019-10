Platz eins für Loica Neelankavil

Lampertheim.Der Badmintonverein Lampertheim ‘88 (BVL) lud zum zweiten Mal in diesem Jahr zum traditionellen, offenen Badminton-Schleifchenturnier. Wie immer begrüßte der Verein seine regionalen und überegionalen Gäste in der Altrheinhalle. Auch waren die 36 Startplätze im Vorfeld wie schon in den letzten zehn Jahren sehr schnell ausgebucht.

Bei dem Schleifchenturnier spielt jeder Teilnehmer jede Partie immer mit einem anderen Doppelpartner. Das Turnier ist dabei so angelegt, dass nach und nach stärkere Spieler eher auf ebenbürtige Spieler treffen. Ebenso wird durch das ausgeklügelte System sichergestellt, dass Teilnehmer, bei denen das Turnier bisher weniger gut lief, auf Spieler treffen, die das gleiche Schicksal teilen. Dadurch kommen sehr schnell ausgeglichene, spannende Partien zu Stande, was sicherlich ein Grund für die Beliebtheit des Turniers ist.

Acht Siege für Johanna Bietenbeck

Dieses Mal konnte sich mit zehn gewonnen Partien Loice Neelankavil den Sieg sichern. Mit viel Gefühl und knallharten Schmetterbällen ließ er der Konkurrenz keine Chance. Dennis Honacker, der mit neun gewonnenen Spielen auf dem zweiten Platz folgte, konnte gerade so, durch einen gewonnenen Satz Vorsprung, Sascha Massoth vom TV Bensheim auf den dritten Platz verweisen. Beste Dame wurde mit acht gewonnenen Partien Johanna Bietenbeck auf Rang sechs.

Gegen Ende des Turnieres konnte man einigen Teilnehmern die Erschöpfung ansehen. Kein Wunder, gehört Badminton doch zu den kräftezehrendsten Sportarten überhaupt. Bei der Siegerehrung waren aber schon wieder gut gelaunte, lachende Gesichter zu sehen. Petra Pfannenstein von der Turnierleitung überreichte im Namen des Vereins Urkunden und Sachpreise.

Auch im nächsten Jahr wird der BVL wieder mehrere Turniere ausrichten. Diejenigen, die diese faszinierende Sportart selbst gerne ausprobieren wollen, sind eingeladen. Die derzeit 111 Mitglieder des BVL freuen sich immer über neue Gesichter. Weiterführende Informationen finden sich auf www.bvlampertheim.de. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.10.2019