Platz fünf für die Schwimmer

Lampertheim.Neun Schwimmer der SG Neptun Lampertheim starteten in Griesheim beim Nationalen Zwiebelpokal-Schwimmfest. Dabei stehen immer die 50- und 100-Meter-Strecken auf dem Programm. Dazu kommt immer eine andere 200-Meter-Strecke, dieses Jahr in Freistil.

Mindestens eine Medaille konnte sich jeder Schwimmer erkämpfen und wurde so für seinen Fleiß im Training belohnt. Philipp Uebach (Jahrgang 2008) gewann 50- und 100-Meter-Freistil und sicherte sich über 50-Meter-Schmetterling und -Rücken, sowie 100-Meter-Lagen jeweils den zweiten Platz. Alejna Durna (Jg. 2007) gewann 50-Meter-Freistil und 100-Meter-Lagen, wurde auf 100-Meter-Freistil Zweite und bei 100-Meter-Schmetterling Dritte. Philipp Scholz (Jg. 2005) belegte auf 50-Meter-Schmetterling, 100-Meter-Lagen Platz zwei und auf 50-Meter-Freistil Platz drei. Außerdem landete Leyla Durna bei den 200-Meter-Freistil auf dem Treppchen. Hannah Mörstedt gewann in ihrer Altersklasse die 50- und 100-Meter-Rücken-Strecke, schaffte es in 100-Meter-Lagen auf den zweiten Platz und wurde auf 50- und 100-Meter-Freistil Dritte.

Maria Mörstedt gewann die 200-Meter-Freistil, sicherte sich auf den 50- und 100-Meter-Freistil sowie 100-Meter-Rücken den zweiten Platz und auf 50-Meter-Rücken und -Schmetterling den dritten Platz. Tim Uebach schwamm sich in 50- und 100-Meter-Brust ganz nach vorne, erreichte auf 100-Meter-Lagen Platz zwei und auf 50-, 100- und 200-Meter-Freistil Platz drei. Alle vier Schwimmer starteten im Jahrgang 2004. Annika Staatsmann (Jg. 2003) gewann 50-Meter-Brust, wurde auf 50-Meter-Rücken Zweite und auf 50-Meter-Freistil und -Schmetterling, sowie 100-Meter-Lagen Dritte. Kira-Patricia Scholz (Jg. 2002) siegte über 50-Meter-Brust und -Freistil, 100-Meter-Lagen, -Schmetterling, -Brust und -Freistil.

In der Pokal-Mannschaftswertung kam die SG Neptun Lampertheim am Ende auf einen guten fünften Platz von insgesamt 14 Vereinen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019