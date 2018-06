Anzeige

Lampertheim.Die Lampertheimer Sportschützen haben die Wettkampfrunde mit der Sportpistole Kleinkaliber in der Bezirksklasse Bergstraße beendet. Aufgrund der Personalsituation musste die Mannschaft mit zwei Neulingen an den Start gehen. Holger Kohnen und Lucas Noe haben sich bei ihren Einsätzen sehr gut präsentiert und werden voraussichtlich auch im nächsten Jahr wieder in der ersten Mannschaft an den Start gehen.

Die Stammbesetzung der vergangenen Jahre mit Karlheinz Müller, Dr. Uwe Janssen-Timmen und Mannschaftsführer Stefan Roß hatte mal gute aber auch mäßige Ergebnisse. Daher konnten insgesamt nur drei Wettkämpfe gewonnen werden. Schlusslicht Hofheim wurde sowohl im Hin- als auch im Rückkampf klar geschlagen. Der dritte Sieg gelang im Rückkampf gegen den Rundensieger Kirschhausen. Am Ende erreichte Lampertheim zwar nur den fünften und damit vorletzten Platz in der Tabelle, der Klassenerhalt sollte damit aber sicher sein.

In der nächsten Saison wird aufgrund einiger Neuzugänge im Verein auch wieder eine zweite Mannschaft angemeldet werden. Diese muss dann allerdings in der untersten Wettkampfklasse, der Bezirksklasse 2 Bergstraße, starten und versuchen, sich durch entsprechende Leistungen weiter nach oben zu arbeiten. red