Platz für 50 Nibelungenschüler

Hofheim.Die Schulleiter schließen die Schultüren am letzten Schultag ab und öffnen sie erst wieder nach den Ferien? So stellen sich das manche Menschen vor. Aber das ist falsch. An vielen Schulen wurde auch in den Ferien gearbeitet. So zum Beispiel in der Hofheimer Nibelungenschule. Hier waren für die Ferien diverse Renovierungsarbeiten geplant, wie Schulleiterin Daniela Vogel berichtet.

In fünf Klassensälen ihrer Schule wurde in den vergangenen sechs Wochen der Fußboden ausgetauscht. Und in den Herbstferien gehen die Arbeiten weiter: Dann wird die Schule Container und damit vier zusätzliche Klassensäle erhalten. Dort werden im Laufe des Schuljahres drei Hauptschulklassen untergebracht. „Die sind auch gut ausgestattet“, sagt Vogel. Zum Beispiel mit einer interaktiven Tafel. Der vierte Raum bleibt frei für den Fachunterricht.

Ausweitung der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen Nibelungenschule Hofheim: Hier können ab dem neuen Schuljahr 50 Kinder betreut werden. Zuvor hatte der Elternverein 25 Schulkinder nach dem Unterricht ehrenamtlich betreut. Da dies aber nicht mehr zu stemmen war, hatte der Verein die Aufgabe an den Kreis Bergstraße als Träger der Schule wieder zurückgegeben. Der Kreis hat dann den Verein Lernmobil mit der Betreuung beauftragt. Pestalozzischule: Auch hier wird ab den Herbstferien eine vierte Gruppe von Schülern betreut. Nach Angaben des Kreises benötigte die Schule dringend 17 zusätzliche Plätze. Diese werden zuerst dadurch geschaffen, dass die vorhandenen drei Gruppe mit jeweils zwei Kindern überbelegt werden. Ab dem Herbst soll es dann eine vierte Gruppe geben. Träger der Betreuung ist ein Elternverein. Schillerschule: Der Verein Lernmobil eröffnet eine vierte Betreuungsgruppe, so dass statt 75 künftig 100 Schüler betreut werden können. Nun müsse kein Kinder mehr auf der Wartliste stehen, so Schulleiterin Annette Wunder-Schönung. mek

„Das mit den Containern ist eine Übergangslösung“, sagt die Schulleiterin. Vom Wunsch, das Schulgebäude auf lange Sicht zu erweitern, wisse der Kreis Bergstraße schon Bescheid. „Das ist im Gespräch“, sagt Vogel. Die Hauptschule in Hofheim habe sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. „Wir haben jetzt feste Hauptschulklassen, das war vorher nicht der Fall“, sagt sie.