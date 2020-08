Lampertheim.Die Naturschützer der Lampertheimer Nabu-Gruppe, der zweite Vorsitzende Klaus Feldhinkel und die Schriftführerin Anke Diehlmann, brachten zum Vorstellen ihres Projektes anlässlich des Freiwilligentages am 19. September allerhand Utensilien mit. Zum einen Gartengeräte, die ihnen die Arbeit in der ehemaligen Storchenstation erleichtern sollen, und zum anderen schützenswerte Tiere in Form von Plüsch und Stein.

„Wir werden in diesem Jahr mit Pflegemaßnahmen das Biotop aufwerten“, erklärte Klaus Feldhinkel. „Wir müssen Platz für neue Bewohner schaffen“, fügte Anke Diehlmann hinzu: „Der Lebensraum für die Frösche ist mit Schilf zugewachsen und darum muss das Schilf am Teichrand zurückgedrängt werden.“ Das geschnittene Schilf soll anschließend zu Wohnungen für Amphibien und Reptilien aufgeschichtet werden, damit Eidechsen und Ringelnattern dort einziehen können. Weiterhin werden für den Vogelnachwuchs Nistkästen repariert und aufgehängt.

„Außerdem ist geplant, für die Naju-Kinder im vorderen Gartenbereich Beerensträucher als Naschgarten anzupflanzen“, hebt Diehlmann heraus. Sie ist Leiterin der Naturschutzjugendgruppe Lampertheim und würde sich freuen, wenn viele Familien zu diesem Arbeitseinsatz kommen. Wer passendes Werkzeug, wie Spaten und Astscheren besitzt, kann diese mitbringen. Jeder kann mitmachen, ob groß oder klein. „Wir bieten eine nette Gesellschaft, gute Verpflegung und ein tolles Naturerlebnis“, betonen die Vorstandsmitglieder.

Autos müssen im Sandtorfer Weg geparkt werden.

