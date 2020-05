Platz in der Kirche für 30 Personen

Lampertheim.Der Kirchenvorstand der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde lädt für Pfingstsonntag, 31. Mai, 10 Uhr, erstmals wieder zur persönlichen Teilnahme am Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche ein. 30 Gottesdienstbesucher können unter Einhaltung der Schutz-maßnahmen in der Kirche einen Platz erhalten.

Zu den Schutzmaßnahmen gehört unter anderem, dass der Abstand von mindestens 1,5 Metern untereinander vor und in der Kirche einzuhalten ist. Die Besucher werden zu ihrem Sitzplatz begleitet. Die Gemeinde ist verpflichtet, die Namen und Adressen der Teilnehmenden zu notieren, 21 Tage aufzubewahren und dann zu vernichten. Beim Betreten und Verlassen der Kirche soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Ein gemeinsames Singen ist leider nicht möglich.

Wer nicht persönlich teilnehmen kann oder möchte, kann den Gottesdienst digital verfolgen: über die Plattform Zoom (us02web.zoom.us/j/284007728) im Internet. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.05.2020