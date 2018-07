Anzeige

Lampertheim.Die Süddeutsche Meisterschaft im Kanupolo fand in Radolfzell am Bodensee statt. Die Herrenmannschaft des WSV Lampertheim reiste nach dem studienbedingten Ausfall von zwei Spielern mit fünf Mann, also ohne Auswechselspieler, an.

Die ersten fünf Spiele liefen bestens, es gab fünf Siege und ein Torverhältnis von 25:7. Als in den Finalspielen die Gegner stärker wurden, machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. So gab es im Halbfinale eine 4:9-Niederlage gegen DRC Neuburg, das Spiel um Platz drei wurde gegen den Gastgeber KC Radolfzell 4:7 verloren. Beide Gegner spielen in der zweiten Bundesliga, also eine Klasse höher als der WSV.

Am Ende erreichte der WSV Lampertheim den undankbaren vierten Platz, die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im September in Duisburg wurde aber geschafft.