Platz zwei für Lampertheim

Lampertheim.27 Schwimmer der SG Neptun starteten beim Wettkampf „Sprint und mehr“ im Freibad Heppenheim. Das Wettkampfbecken bot den Schwimmern bei jedem Start einen Frischekick bei hochsommerlichen Temperaturen. Anders dagegen die Trainer und Kampfrichter. Sie mussten den Tag in der Sonne ausharren und sorgten mit ihrem Einsatz für einen reibungslosen Wettkampfablauf. Mit insgesamt 121 Starts war die SG Neptun die zweitstärkste Mannschaft hinter der SSG Bensheim.

Die drei jüngsten Neptun-Schwimmer waren Payton Brenner (JG 2009), Michelle Steinhauer (JG 2009) und Philipp Uebach (JG 2008). Payton Brenner und Philipp Uebach konnten jeweils dreimal Platz eins und Philipp einmal Platz zwei für sich verbuchen. Michelle Steinhauer landete über 50 Meter Brust auf Platz zwei und über 50 Meter Freistil auf Platz drei. Katharina Zanlonghi (JG 2005) ging insgesamt viermal an den Start und konnte sich über die 50 Meter Rücken in der Zeit von 0:43,10 Minuten über Platz zwei freuen.

Kira-Patricia Scholz (JG 2002) konnte sich über 200 Meter Lagen, 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling jeweils die Goldmedaille sichern. Lediglich über die 200 Meter Freistil musste sie sich mit Platz zwei zufrieden geben. Lukas Jessusek (JG 2004), einer der erfahrenen Schwimmer, sicherte sich über 50 Meter Brust (0:39,81 Minuten), 50 Meter Freistil (0:31,06 Minuten) und 50 Meter Schmetterling (0:34,42 Minuten) jeweils Platz zwei. Dafür konnte er die Konkurrenz über 200 Meter Freistil in einer Zeit von 2:34,85 Minuten hinter sich lassen und freute sich über Platz eins. Maria Mörstedt (JG 2004) startete sechsmal und wurde dreimal mit Silber und dreimal mit Gold belohnt. Außerdem unterstützte sie mit weiteren zwei Starts in der Staffel ihre Mannschaft. Charlize Bololoi (JG 2004) hatte mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Von fünf Starts konnte sie sich lediglich über 50 Meter Brust die Bronzemedaille sichern. Ihr Start in der 4x50-Meter-Freistil-Staffel bescherte ihr jedoch einen hervorragenden ersten Platz. Auch Jette Friedrich (JG 2006) hatte es nicht leicht. Dennoch konnte sie sich über 50 Meter Rücken über Platz drei und über 200 Meter Rücken über Platz zwei freuen. Alejna Durna (JG 2004) erschwamm sich über die 200 Meter Lagen Platz zwei, über die 50 Meter Freistil und 200 Meter Brust jeweils Platz drei und nach den 50 Meter Brust reichte es für einen guten vierten Platz.

Aber auch die Mastersschwimmer Miroslaw Hunek, Michael Thürauf, David Korek und Heike Grosse unterstützen mit ihren Starts in der Masterswertung die Mannschaft gewaltig. Vierzehn mal Platz eins, einmal Platz zwei und einmal Platz drei ist eine stolze Bilanz. Darüber hinaus trugen Jayden Bololoi (JG 2007), Julie Brenner (JG 2007), Leyla Durna (JG 2004), Kerim Karakoc (JG 2007), Benjamin Medert (JG 1997), Hannah Mörstedt (JG 2004), Janik Neuwirth (JG 2005), Lukas Neuwirth (JG 2007), Sven Oettrich (JG 2005), Maximilian Röhrborn (JG 2002), Philipp Scholz (JG 2005), Annika Staatsmann (JG 200), Henrike Stöckinger (JG 2006) und Tim Uebach (JG 2004) mit ihren Leistungen zum zweiten Platz für die SG Neptun in der Gesamt-Mannschafts-Wertung bei. Dieser Wettkampf hat gezeigt, dass sich das Trainingslager in der letzten Ferienwoche gelohnt hat. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018