Lampertheim.Der Hausschlüssel ist unauffindbar, die Großmutter vergisst die Wäsche und den Kaffee am Morgen, geht mit offenen Schuhen aus dem Haus und wirkt immer öfter orientierungslos und müde. Mögliche Anzeichen für Demenz treten oft schleichend auf. „Weil Menschen Demenz als Tabuthema aber von sich wegschieben, kommt es für Betroffene meistens plötzlich“, sagt Hausarzt Matthias Früh, „plötzlich steht man mittendrin und ist ratlos“.

Deshalb organisiert der Lampertheimer Demenz-Arbeitskreis jährlich informative Aktionen rund um die Krankheit. Am Samstag, 22. September, findet von 10 bis 13 Uhr im Haus am Römer eine Fachmesse statt.

Neues Konzept

Nachdem der Arbeitskreis in den vergangenen Jahren eine „Demenz-Woche“ mit zahlreichen Veranstaltungen rund um den Welt-Alzheimer Tag am 21. September organisiert hat, haben die Verantwortlichen für dieses Jahr ein neues Konzept entwickelt. Jeweils um 10.30 und um 11.30 Uhr gibt es zwei Impulsvorträge, ansonsten gleicht die Veranstaltung einer moderierten Messe unter dem Motto „Herausforderungen des Alltags bewältigen“.

Zunächst spricht Dr. Jürgen Heins, Chefarzt der Klinik für Geriatrie am St. Marien-Krankenhaus, über diese Herausforderungen. Anschließend gibt Dr. Jutta Weikel, Chefärztin der Psychiatrischen Ambulanz der Vitos Klinik in Lampertheim, Einblicke in das Thema „Das Gedächtnis und was man dafür tun kann“. Daneben stellen zahlreiche Einrichtungen Hilfsmittel und Pflegemöglichkeiten vor oder informieren Interessierte und Betroffene über die Krankheit.

Wichtig ist dem Arbeitskreis wie auch Sozial-Fachbereichsleiter Bernd Ranko, dass die Veranstaltung nicht nur Angehörige von Erkrankten anspricht. „Wir wollen das Thema in die Bevölkerung tragen, durch Information Aufmerksamkeit, Empathie und Verständnis erwirken“, erklärt Marianne Lange von der Caritas-Seniorenberatung beim Pressegespräch. Gemeinsam mit Dr. Matthias Früh vom Gesundheitsnetz der Ärzteschaft Lampertheim (GALA) hat sie das Programm ausgearbeitet.

Der Arbeitskreis trifft sich seit 2012, er besteht aus Mitgliedern der Ärzteschaft, städtischen Vertretern sowie Mitarbeitern von Pflege- oder Seniorenheimen. Neben Hil sollen auch alltägliche Hilfsmittel wie Treppenlifte vorgestellt werden. „Wir wollen uns ganz unbefangen austauschen“, so Lange. Am Donnerstag, 20. September, feiert die Einrichtung um 14.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst für Menschen mit Demenz und deren Angehörige mit anschließendem Kaffee und Kuchen. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. ksm

