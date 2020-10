Poetischer Steifzug durch die Natur

Lampertheim.Einen poetischen Streifzug durch das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein veranstaltet das Geopark-vor-Ort-Team um Andrea Hartkorn am Sonntag, 25. Oktober. Bei der Tour betrachten die Teilnehmer Fauna und Flora, während Gedichte vorgetragen werden. Diese sollen auch Denkanstöße geben. Des Weiteren hält die Gruppe entspannt an ausgesuchten und historischen Plätzen inne.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz Biedensand (Brücke). Der Spaziergang dauert zweieinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 8,70 Euro, Kinder sind frei. Anmeldungen nimmt Andrea Hartkorn unter Telefon 06206/37 28 oder per E-Mail an a.hartkorn@t-online.de entgegen. Mindestens vier Teilnehmer sind erforderlich. Bei Sturmwarnung und Regen entfällt die Veranstaltung. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.10.2020