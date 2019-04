Poetischer Streifzug über den Biedensand

Lampertheim.Zu einem „Poetischen Streifzug durchs frühlingshafte Naturschutzgebiet“ lädt Andrea Hartkorn vom Geopark-vor-Ort-Team Lampertheim am nächsten Sonntag, 28. April, auf den Biedensand ein. Bei der Führung geht es darum, die Natur zu betrachten. Dabei nimmt sie Gedichte – gerne auch die von Teilnehmern – zur Hilfe. Ziel ist es, gemeinsam entspannt innezuhalten an ausgesuchten und historischen Plätzen.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (an der Brücke zum Eingang ins Naturschutzgebiet). Erwachsene zahlen für die Teilnahme 4,50 Euro, Kinder sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019