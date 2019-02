Pointierte Büttenreden

Lampertheim.„Früher haben wir im Odenwaldklub sogar Prunksitzungen veranstaltet“, erzählt Marius Schmidt von der Ortsgruppe Lampertheim des OWK. Aber irgendwann sind die fastnächtlichen Aktivitäten eingeschlafen. „Jetzt nach 15 Jahren fastnächtlicher Abstinenz wollen wir den Kräppelnachmittag wieder aufleben lassen“, meint Schmidt. Die Idee wurde von den Wanderern positiv aufgenommen. Bis auf den letzten Platz waren alle Tische besetzt und bei Kaffee mit Kräppeln war eine positive Grundstimmung spürbar.

Dazu trug sicher auch bei, dass die Lampertheimer Stadtprinzessin Janine I. mit Begleitung erschienen war, und auch das fastnächtliche Urgestein Margit Selb hatte den Weg in den Sandtorferweg gefunden. Marius Schmidt stieg als Erster in die Bütt und gab dabei seine Überlegungen preis, wie er das Publikum unterhalten könnte. Seine Partei, die SPD, nahm er dabei als Erstes auf die Schippe und sprach ironisch von einer Splitterpartei. Auch seine Erlebnisse im letzten Wahlkampf hatte er humoristisch aufgearbeitet, ein dreifach donnerndes Helau war der Dank des Publikums für einen gelungenen Vortrag.

Nur kurz konnten die Wanderer ihre Lachmuskeln erholen, denn nach einem Grußwort von Janine I. trat Margit Selb in die Bütt. Sie selbst bezeichnet sich zwar als Fastnachterin in Ruhestand, aber das humoristische Handwerk hat sie deswegen noch lange nicht verlernt. Mit einem Feuerwerk von Witzen verstand sie es wie immer, die Stimmung hochzuhalten. Dabei verfiel sie nicht in billigen Klamauk, sondern pointierte mit Humor, was beim Publikum immer gut ankam.

Marius Schmidt jedenfalls zeigte sich am Ende der Veranstaltung hochzufrieden mit dem Verlauf des Kräppelnachmittags, eine Wiederholung in der nächsten Saison ist sicher. sto

