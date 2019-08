Politik aus erster Hand

HOFHEIM.Die CDU startet mit einem neuen Veranstaltungsformat unter dem Motto „CDU Hofheim im Gespräch mit …“. Ziel ist es, regelmäßig über den Tellerrand hinaus zu blicken und zu wichtigen Themen Gesprächspartner zu gewinnen, um Informationen, sowohl für interessierte Bürger als auch für die kommunalpolitische Arbeit, aus erster Hand zu erhalten. Zum Einstieg ist am Mittwoch, 11. September, 18.30 Uhr, die stellvertretende Landrätin und Gesundheitsdezernentin des Kreises Bergstraße, Diana Stolz, im „Hof auf der Bein“ zu Gast. Zu dieser Veranstaltung sind alle interessierten Bürger eingeladen. Eine gute Gesundheitsversorgung sei für alle Generationen ein wichtiger Bestandteil für ein sorgenfreies Leben, betont die CDU in ihrer Einladung. Zur Gesundheitspolitik vor Ort gehöre die Gewährleistung eines wohnortnahen Angebots in der Gesundheitsversorgung und Pflege. Dabei dürfe die Kurzzeitpflege zur Unterstützung Angehöriger ebenso nicht zu kurz kommen wie eine Versorgung mit niedergelassenen Ärzten. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 31.08.2019