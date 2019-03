Politiker wehren sich gegen Stromtrasse

Lampertheim.Der Dissens zwischen Politik und Verwaltung in Bezug auf den geplanten Ausbau des Stromnetzes durch Betreiber Amprion besteht fort. Im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss sah sich Bauamtsleiter Christian Plöhn abermals genötigt, die Position der Stadt zu rechtfertigen, wonach es derzeit weder verfahrensrechtliche noch fachliche Ansatzpunkte gebe, um gegen den Ausbau der Leitungstrasse auf Lampertheimer Gemarkung vorzugehen.

FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel mahnte gleichwohl, wenn das Planfeststellungsverfahren für das Ausbauprojekt beginne, werde es für Einsprüche zu spät sein. Die Stadt müsse vielmehr schon jetzt reagieren und etwa auf eine sogenannte Verschwenkung der Trasse bestehen, um den vorgeschriebenen Abstand zwischen Stromleitung und Wohnbebauung von 400 Metern einzuhalten. Die Chancen für eine Erdverkabelung seien nach aktueller Lage gleich null.

Bauamtsleiter Plöhn verdeutlichte, die in der Landesplanung niedergelegte Abstandsregelung gelte nur für Neubauten. Um eine solche handele es sich in Lampertheim laut Bundesnetzagentur aber nicht. Plöhn gab auch die Position der Bundesnetzagentur wieder, wonach Gesundheitsgefährdungen im Korridor einer solchen Trasse ausgeschlossen werden könnten. Bei Verschwenkungen seien deshalb etwa die ökologischen Folgen durch erhöhte Baumaßnahmen stärker zu berücksichtigen. Ohnehin hat sich nach Einschätzung Plöhns gezeigt, dass die in der Landesplanung definierte Abstandsregelung nicht politisch verbindlich sei, unabhängig davon, ob sie für Ersatz- oder für Neubauten gelte. Ein Beharren auf dieser Regelung bleibe deshalb unterm Strich ohne Wirkung.

Auch Bürgermeister Gottfried Störmer bestand darauf, dass die Verwaltung den Planungsprozess von Amprion lediglich fachlich begleiten könne. Die von den Fraktionen erhobenen Forderungen gegenüber der Verwaltung markierten eine politische Position, die sich die Verwaltung aber nicht zu eigen machen könne. Diesbezüglich entspann sich im Ausschuss eine Kontroverse. So warf CDU-Fraktionsmitglied Andreas Ott der Verwaltung vor, dem Vorhaben von Amprion unkritisch gegenüberzustehen.

Otts Fraktionskollege Franz Korb vertrat die Auffassung, beim geplanten Ausbau der Stromleitung auf Lampertheimer Gemarkung handele es sich um ein Neubauprojekt. Auch er äußerte die Einschätzung, die Verwaltung verfolge die Interessen der Bürger gegenüber dem Netzbetreiber nicht mit Nachdruck.

Unterdessen trug SPD-Fraktionschef Marius Schmidt den Inhalt des kürzlich von CDU und SPD im Kreistag verabschiedeten Antrags vor, der Kreisausschuss solle sich beim Ultranet-Projekt für eine alternative Trassenführung einsetzen.

