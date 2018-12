Politiker wollen in der Verwaltung sparen

Lampertheim.Zu den Anträgen, die keine Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2019 haben, zählte die SPD/FDP-Koalition ihre Forderung an die Verwaltung, ein Konzept für die Ausweisung weiterer Behindertenparkplätze im Stadtgebiet zu erstellen. Der Antrag wurde in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung einstimmig verabschiedet, nachdem beide Mehrheitsfraktionen dem Wunsch von CDU und Grünen entsprochen hatten, auf die Zielvorgabe von drei Parkplätzen jährlich zu verzichten.

Zusätzlich hatten die Grünen mit CDU-Unterstützung auf die Ausweisung normgerechter vorhandener statt der Schaffung neuer Parkplätze bestanden. Darauf wollte sich die Koalition jedoch nicht einlassen. Eine Zielvorgabe ließen die Koalitionäre dennoch fallen, um dem geforderten Konzept der Verwaltung nicht vorzugreifen.

Nickel fordert Prioritätenliste

Einstimmig ging auch der Koalitionsantrag durch, wonach die Verwaltung bis zum dritten Quartal kommenden Jahres ein Konzept zur Behebung des Investitionsstaus bei sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken erarbeiten soll. CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb äußerte sich zwar skeptisch, wie das Konzept finanziell zu realisieren wäre. Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel mahnte: „Wir brauchen eine Prioritätenliste, die wir dann aber auch abarbeiten müssen.“ Selbst Mitkoalitionär Fritz Röhrenbeck (FDP) orakelte: „Mir graut ein bisschen, was da rauskommt.“

Am Rande der Debatte tauchte die Problematik der Straßenbeiträge auf, die die Verwaltung 2019 lösen möchte. Christdemokrat Korb ließ erkennen, dass seine Fraktion für die Beibehaltung des Systems der einmalig zu leistenden Straßenbeiträge ist. Zur Diskussion steht die Einführung der wiederkehrenden Beiträge, wonach nicht nur von Straßensanierungen betroffene Anlieger einen finanziellen Anteil zu leisten haben, sondern die Kosten auf sämtliche Bewohner eines Stadtviertels umgelegt werden.

Anschließend brachten die Fraktionen ihre Anträge zum Haushaltsplan für das kommende Jahr ein. Die Koalition war sich bei der Forderung nach einer Organisationsuntersuchung und Stellenbemessung der Verwaltung mit der CDU in dem Ziel einig, Einsparpotenziale bei den Personalkosten zu erzielen. Sie erzielten mit ihrem Antrag ein einstimmiges Ergebnis. Bei CDU-Gegenstimmen setzten SPD und FDP auch ihre Forderung durch, die mit der Umsetzung des Landessicherheitsprogramms „Kompass“ verbundenen Aufgaben einer vorhandenen Stelle in der Verwaltung zuzuordnen. Die Forderung der Grünen nach einer Umschichtung von zwei Personalstellen zugunsten einer Stärkung der Verkehrsüberwachung durch den Fachbereich Verkehr, Sicherheit und Ordnung erhielt im Stadtparlament keine Unterstützung. Ebenso wie die Absicht der Grünen, die Entscheidung über eine Vergabe der Organisationsuntersuchung dem Magistrat zu übertragen.

Uneinigkeit über Haltestelle

Bei jeweils zwei Gegenstimmen und Enthaltungen der Grünen wurde der Koalitionsantrag beschlossen, die eingestellten 70 000 Euro für die Versetzung und Umgestaltung der Ehrenmäler aus dem Haushaltsplan zu streichen und das Thema zunächst im Arbeitskreis Friedhof zu beraten. Dagegen will die Koalition die Verlegung der Bushaltestelle von der L 3110 bei Neuschloß in Richtung Beamtenbau finanzieren. Die hierfür bereit zu stellende Investitionssumme wurde nach Intervention der Grünen um 20 000 auf 100 000 Euro gesenkt.

Lediglich die CDU sprach sich gegen die „enorm hohen Kosten“ in Verbindung mit der Verlegung der Bushaltestelle aus. Die Sprecherin der Bürgerkammer Neuschloß, Carola Biehal, veranlasste dies mit Blick auf das frühere Abstimmungsverhalten der Christdemokraten im Zusammenhang mit der Altlastensanierung im Stadtteil zu der Frage: „Was hat die CDU eigentlich gegen Neuschloß?“ Für ihren Antrag, den Aktionstag „Lebendiger Altrhein“ 2019 mit der Summe von 2000 Euro zu unterstützen, erhielt die CDU zwar den Beistand der Grünen. Dieser reichte allerdings nicht, um die sozialliberale Mehrheit zu brechen. SPD-Fraktionschef Marius Schmidt verwies an dieser Stelle auf die weitergehende Unterstützung des Aktionstages durch die Verwaltung. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung der Christdemokraten wurde der CDU-Antrag in den Bauausschuss verwiesen, den Eingangsbereich vor dem Adam-Günderoth-Stadion zu befestigen. Zwar brachten die Grünen ihren Antrag für eine vandalismussichere, selbstreinigende und barrierefreie öffentliche Toilette einstimmig durch. Ihr Vorschlag jedoch, dieses Vorhaben über das Stadtmarketingbudget zu finanzieren, wurde im Stadtparlament verworfen. Stattdessen fand der Vorschlag von Röhrenbeck, das Projekt über Fördermittel für den Stadtumbau zu realisieren, Niederschlag in diesem Beschluss. urs

