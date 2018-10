Politiker zieht von Haus zu Haus

LAMPERTHEIM.Wenn Fremde an der Haustür läuten, erhalten sie heutzutage eher vorsichtige, prüfende Blicke. Das ist auch bei Alexander Bauer nicht anders. Zum Glück ist er aber nicht allen Lampertheimern fremd. Die meisten brauchen nur eine freundliche Erinnerung. „Ich bin der, der bei Ihnen am Laternenpfosten hängt“, sagt Bauer schmunzelnd. Vielen entlockt er damit ein Lachen, das Eis ist für ein persönliches Gespräch gebrochen.

So geht der CDU-Landtagskandidat von Haus zu Haus, klingelt und spricht mit den Menschen. Über die Wahl am 28. Oktober, über ihre Sorgen und aktuelle Themen. In Deutschland steckt der Hausbesuch noch in den Kinderschuhen, wurde erst in den vergangenen von den Parteien entdeckt. Es geht weniger darum, Meinungen durchzusetzen. Keine Endlosdiskussionen oder politischer Schlagabtausch. Vielmehr soll die persönliche Ansprache das Vertrauen der Bürger gewinnen.

„Vertrauen aufbauen“

Bauer ist überzeugt: „Nichts kann das persönliche Gespräch ersetzen. Vertrauen kann ich nur im realen Leben aufbauen, und deshalb muss ich das als Kandidat auch selbst machen“. Dafür begibt sich der 46-jährige Bürstädter zunächst in eine unangenehme Störsituation. Denn die meisten Deutschen öffnen nicht gern ihre Haustür. Deshalb bringt der Christdemokrat mit seinen Begleitern von der Jungen Union Mitbringsel wie Arbeitshandschuhe oder Einkaufschips mit. Als „Flaschenöffner“ funktionieren die gut. Plötzlich steht der Landtagsabgeordnete einfach vor der Tür. Und genau darum geht es Bauer: Die Aktion soll zeigen, dass der Politiker für die Menschen greifbar ist, sie wahrnimmt und zuhört.

Für Bauer ist die persönliche Ansprache „die höchste Form des Wahlkampfs“. Er möchte sich aber nicht als „U-Boot-Politiker“, der erst „kurz vor der Wahl erscheint“, verstanden wissen. Auch in Bürgersprechstunden zeige er dauerhafte Präsenz. Von den Lampertheimern erhält er dafür überwiegend positive Resonanz. Dass die CDU nach Hause kommt, finden viele Anwohner „gut und richtig“ – auch wenn das freilich nicht immer so ist. „Manchmal wird man zum Blitzableiter“, weiß Bauer. Und das sei gut so. „Auch das ist Sinn und Zweck der Sache, ist entscheidende Basisarbeit“, findet der Landtagsabgeordnete.

Bürger, die nicht zu Hause sind, erhalten einen Flyer mit der Botschaft „Ich war hier“. Die Hausbesuche haben besonders Symbolwirkung, per Stille-Post-Prinzip soll sich das herumsprechen. Vor der Landtagswahl suchen Bauer und sein Team die Unentschlossenen. Denn bis zum Wahlsonntag könne sich noch viel verändern, ist sich Bauer sicher. Im Gespräch möchte er davon überzeugen, dass es um Hessen geht. Das Wichtigste aber sei, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Bitte gehen Sie zur Wahl“, beschwört er, „wen Sie wählen, ist dann Ihre Entscheidung.“ ksm

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.10.2018