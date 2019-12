Politische Bildung wird 2020 groß geschrieben

Lampertheim.Politische Bildung wird in der Lampertheimer Volkshochschule (vhs) groß geschrieben. Im Programm der Einrichtung für das kommende Jahr offenbar größer denn je: Von 32 neuen Angeboten fällt ein Großteil auf den bildungspolitischen Sektor, den die Volkshochschule in Kooperation mit dem Lampertheimer Bündnis für Demokratie konzipiert hat (siehe oben stehenden Bericht).

Konstitutiv für das vhs-Programm ist hierbei die Zusammenarbeit mit der Viernheimer Volkshochschule. So bieten beide Einrichtungen erstmals eine „Lokale Bildungsplattform“ an, auf der die Vereine Angebote präsentieren können. Beispiel: Brandschutz im Haushalt, über den Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr unterrichten. Hier geht es um Brandgefahren, die in der Wohnung lauern und um praktische Übungen, die im Ernstfall eingesetzt werden können. Dazu gehört auch der richtige Umgang mit dem Feuerlöscher.

Kein Sport im Hallenbad

Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) bietet in dieser Rubrik Schwimmkurse an – freilich nicht im Hallenbad, das wegen Sanierungsmaßnahmen seit März für länger als ein Jahr geschlossen sein wird. Aus diesem Grund fallen auch jene Gesundheitskurse aus, die zu Wasser angeboten werden. Sie werden laut Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher teilweise durch andere Kurse ersetzt.

Neu im Programm der Volkshochschule ist der Erwerb eines Zertifikats der „Philosophischen Akademie“. Ab dem kommenden Studienjahr haben Teilnehmer der Veranstaltungen mit dem Lampertheimer Philosophen Anton Schmitt die Möglichkeiten, ein Zertifikat zu erwerben. Als Leistungsnachweis zählt der Besuch einer gewissen Zahl an Veranstaltungen beziehungsweise ein Referat oder Fachgespräch. Auch hier kooperiert die Lampertheimer Volkshochschule mit der Viernheimer Einrichtung: Kursteilnehmer, die ein Zertifikat erwerben wollen, können aus dem Programm beider Volkshochschulen auswählen.

Improvisations-Workshops wenden sich unterdessen an Theater- und Musikinteressierte. Leiter ist Hans-Peter Stoll. Teuerster Kurs ist mit 720 Euro ein ganzjähriger Workshop für angehende Künstler durch die Künstler-Initiative (KiL) in Hofheim. Er findet wöchentlich jeden Donnerstag statt. Außerdem bietet die KiL Fahrten zu Ausstellungen der Mannheimer Kunsthalle an.

Insgesamt umfasst das vhs-Programm 396 Kurse, 13 Fahrten, vier Wanderungen und acht philosophische Gesprächsforen sowie fünf Veranstaltungen im „Heimatkundlichen Seminar“, zwei Vorträge im „Lokalen Gesundheitsforum“ und vier Ausstellungen im Haus am Römer. Im vergangenen Jahr wurden knapp 300 Kurse mit mehr als 6000 Unterrichtseinheiten von rund 3000 Teilnehmern besucht.

Das neue vhs-Programm liegt mit 2000 Exemplaren im Rathaus-Service, im Stadthaus, in der Stadtbücherei, den Außenstellen der Stadtverwaltung sowie bei Volksbank und Sparkasse aus. Anmeldungen werden ab sofort bei der Geschäftsstelle der vhs (Telefon 06206/9 35-2 07, -364) oder per E-Mail (vhs@lampertheim.de) und im Rathaus-Service unter Telefon 06206/9 35-1 00 entgegen genommen. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019