Anzeige

Lampertheim.Um Fahrraddieben zuvorzukommen, bietet die Polizei in Lampertheim einen kostenfreien Termin zur Fahrradcodierung an. Er findet am Freitag, 29. Juni, 13 bis 17 Uhr, auf dem Gelände der Polizei, Florianstraße 2, statt. Für diese Aktion ist eine telefonische Voranmeldung erforderlich, um Wartezeiten verhindern zu können. Die Voranmeldung kann am Montag, 25. Juni, zwischen 9 und 15 Uhr, unter Telefon 06206/94 40-1 80 abgegeben werden. Für die Fahrradcodierung ist nach Möglichkeit ein Eigentumsnachweis vorzulegen. Minderjährige Personen sollten durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Besitzer von Pedelecs und E-Bikes werden aufgefordert, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen. red