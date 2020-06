Polizei codiert kostenlos Fahrräder

Lampertheim.Die Polizei in Lampertheim bietet eine kostenlose Fahrradcodierung ein. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Lampertheim am Freitag, 26. Juni, zwischen 13 und 17 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation in der Florianstraße statt. Die Termine seien erfahrungsgemäß schnell ausgebucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wird um telefonische Voranmeldung bei der Stadt Lampertheim (06206/9 35-4 55) gebeten. Für die Codierung sind ein Identifikations-Dokument (Ausweis) sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon- oder Kinderräder sind für die Codierung ungeeignet. red

