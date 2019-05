Polizei codiert Räder

Lampertheim.Am kommenden Wochenende lädt die Polizeistation Lampertheim zu zwei Fahrradcodierungsterminen in die Florianstraße ein: am Freitag, 10. Mai, von 13 bis 17 Uhr, und am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 13 Uhr. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten sich Interessierte anmelden: werktags zwischen 9 und 15 Uhr unter Telefon 06206/94 40-100. Für die Codierung ist ein Eigentumsnachweis sowie ein Ausweisdokument vorzulegen. Besitzer eines E-Bikes oder Pedelecs müssen zusätzlich den Schlüssel für die Akkus mitbringen.

Durch die Codierung können verlorene oder entwendete Räder, wenn sie gefunden werden, den rechtmäßigen Besitzern leichter zugeordnet werden. Die Codierung unterstützt außerdem den Eigentumsnachweis bei Polizeikontrollen, da die berechtigte Benutzung schnell erbracht werden kann. Außerdem seien sichtbar codierte Räder für Diebe weniger interessant, sagt die Polizei. red

© Südhessen Morgen, Montag, 06.05.2019