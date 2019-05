Polizei gibt Tipps zu Einbruchschutz

Lampertheim.Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Polizeihauptkommissarin Christel Shelton vom Polizeipräsidium Südhessen informiert beim ökumenischen Frauenfrühstück in Neuschloß über dieses Thema. Es findet am Donnerstag, 16. Mai, ab 9 Uhr, im Gemeinderaum der evangelischen Johannesgemeinde in Neuschloß am Ahornplatz statt. red

