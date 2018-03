Anzeige

Lampertheim.Bislang noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen das Gelände des Betriebshofes in der Forsthausstraße heimgesucht. Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen entdeckten Zeugen die Spuren der Kriminellen. Dies teilt die Polizeistation Lampertheim/Viernheim mit. Nach ersten Erkenntnissen sind die unbekannten Täter am Donnerstag nach 16 Uhr auf das Gelände gelangt und haben einen Laubbläser aus einem dort abgestellten Pritschenwagen entwendet. Mit ihrer Beute, deren genauer Wert noch nicht feststeht, entkamen sie unerkannt. pol