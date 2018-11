Polizei sucht Unfallzeugen

Lampertheim.Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Dienstag um 18.32 Uhr an der Einmündung der L 3110 und der Neuschloßstraße in Lampertheim. Dabei überfuhr der Unfallverursacher nach Angaben der Polizei mit seinem schwarzen Mini Cooper die Verkehrsinsel, um an einer Fahrzeugschlange vorbei zu kommen. Dadurch beschädigte er mit seinem rechten Spiegel den linken Spiegel eines wartenden Autos. Anschließend flüchtete der Verursacher in Richtung Neuschloß. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150 Euro. Das Kennzeichen des flüchtenden Pkw sei gelb mit schwarzer Schrift. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/944 00 entgegen. pol

