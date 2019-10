Polizei will stärker mit Bürgern kooperieren

Lampertheim.Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken und Tipps gegen kriminelle Machenschaften sowie Einbrüche zu geben, war das Ziel des jüngsten Präventionstages der Polizei. In Lampertheim hatte man den Hof des Polizeipostens in der Florianstraße kurzerhand zu einem Ausstellungs- und Beratungscenter umgestaltet und erwartete am Dienstag zahlreiche Besucher.

Am meisten aufgesucht wurde die Fahrradcodierstation. Hier stand Dirk Neumann mit seiner Mannschaft bereit. Personalausweis und Kaufbeleg beziehungsweise ein glaubhafter Besitznachweis mussten nachgewiesen werden, ehe eine 16-stellige Kennzeichnung vergeben, schriftlich notiert und dann in den Fahrradrahmen eingraviert werden konnte. Die Codierung enthält alle nötigen Informationen, um den Besitzer zu ermitteln, erklärte Neumann. Los geht es mit „HP“ und die Kennziffer 13 für Lampertheim, dann folgen Straße und Hausnummer sowie die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens.

Auch auf die Beleuchtung der Fahrräder wurde ein prüfender Blick geworfen. Renate Nagel war mit einem „Scooterrike“, einem dreirädrigen Fahrrad mit E-Antrieb, gekommen. Damit wolle sie bis ins hohe Alter mobil bleiben. An den Infoständen lagen Broschüren aus, die sich mit fast allen Arten krimineller Aktivitäten befassen. Hier stand Hauptkommissar Ralf Drexelius, zuständiger Referent für Senioren, bereit. Die Broschüren behandeln Themen wie „Schlauer gegen Klauer“, „Im Alter sicher leben“, oder „Tipps für ein sicheres Zuhause“.

Ältere überwiegend sicher

Die Masche, ältere Menschen mit dem sogenannten Enkeltrick hereinzulegen, wurde in einer ausführlichen Broschüre thematisiert unter dem Titel „Rat mal, wer dran ist“. Zuweilen überwiege der Eindruck, vor allem ältere Menschen lebten unter steigender Gefährdung. Dem sei in der Realität aber nicht so, meinte Ralf Drexelius. Die Mehrzahl der älteren Menschen in Deutschland lebe vergleichsweise sicher und sei deutlich seltener von Kriminalität betroffen als jüngere Erwachsene. Drexelius’ Spezialgebiet sind Senioren im Straßenverkehr. Betroffen seien nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger oder Fahrradfahrer. Drexelius ist gegen eine Führerscheinüberprüfung älterer Menschen. Die häufigsten Unfallursachen seien von Generation zu Generation verschieden; letztlich müsse sich aber jeder selbst fragen, ob er noch fahrtauglich sei: „Wenn ich noch fahren will, muss ich mich vorher fragen, ob eine Vermeidung eines selbstschuldnerischen Unfalls noch gegeben ist. Wir helfen bei der Selbsteinschätzung.“ Fahrschulen böten eine Fahrauffrischung sowie Selbsttests an.

Heidrun Willeschek vom Stabsbereich Prävention stand für Sicherheitsfragen zur Verfügung. Sie verwies auf die Sicherheitsinitiative „Kompass“ in Hessen, bei der sich Kommunen – darunter auch Lampertheim – direkt mit der Polizei vernetzen, um relevante Sicherheitsprobleme zu erkennen und zu beheben. Videoüberwachung, Polizei vor Ort, Freiwilliger Polizeidienst und präventive Beleuchtungskonzepte seien Themen. Überhaupt soll die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Bürger und Kommunen gestärkt werden.

