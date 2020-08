Polizeidienst sucht wieder Freiwillige

Lampertheim.Für den „Freiwilligen Polizeidienst“ werden Interessenten gesucht. Seit Mitte 2006 unterstützt der Polizeidienst die Ordnungskräfte der Städte Lampertheim und Bürstadt, der Gemeinden Biblis und Groß-Rohrheim sowie der Polizeistation Lampertheim/Viernheim. Die Unterstützung dient vorrangig dem Ziel, durch sichtbare Präsenz, durch das Beobachten und Melden sowie durch das vorbeugende Gespräch mit Bürgern die Sicherheitslage in den Kommunen zu verbessern. Der Freiwillige Polizeidienst soll zur Unterstützung eingesetzt werden

bei der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten,

bei der Überwachung des Straßenverkehrs,

beim polizeilichen Streifendienst,

beim polizeilichen Ermittlungsdienst,

bei der Sicherung und dem Schutz von Gebäuden und öffentlichen Anlagen,

bei der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten.

Vorbereitet auf den abwechslungsreichen Dienst wird in 50 Unterrichtsstunden, die die Polizei in der arbeitsfreien Zeit erteilt. Themen sind unter anderem Recht, taktisches Verhalten, die Handhabung der Einsatzmittel und Psychologie. Die Polizeihelfer oder -helferinnen, die in ihrer Freizeit bis zu 25 Stunden im Monat eingesetzt werden können, erhalten eine Aufwandsentschädigung von sieben Euro in der Stunde. Sie werden mit blauen Uniformen ausgestattet und sind mit Handy und Pfefferspray ausgerüstet.

Unabhängig von der Staatsangehörigkeit kann sich bewerben, wer

mindestens 18 und höchstens 64 Jahre alt ist,

gesundheitlich in der Lage ist, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen,

einen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen kann,

die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht und

nach der Gesamtpersönlichkeit geeignet erscheint, die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes zu erfüllen.

Aufgenommen werden kann nur, wer für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintritt und nicht zu einer Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt worden ist. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.08.2020