Posaunen lassen Mauern erbeben

Viernheim.Die Posaunenchöre aus Viernheim, Lampertheim und Emmendingen geben am kommenden Sonntag, 13. Juni, ein gemeinsames Konzert in Viernheim. Das Konzert wird in der katholischen Pfarrkirche St. Michael stattfinden und der Renovierung der dortigen Orgel dienen. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Einen Beitrag zur Renovierung der Orgel in der Kirche St. Michael wollen die Musiker des

...

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.06.2010