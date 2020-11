Posaunen wirken mit

Hofheim.Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim feiert folgende Gottesdienste:

Erster Adventssonntag, 29. November, 10 Uhr, Gottesdienst im Freien vor der Friedenskirche. Die Gestaltung obliegt Pfarrer Holger Mett, der unter der Leitung von Dirk Hindel stehende evangelische Posaunenchor sorgt für den musikalischen Rahmen.

Von den Frauengruppen der Gemeinde wird der zweite Adventssonntag am 6. Dezember, 10 Uhr, in der Friedenskirche gestaltet.

Als Abendgottesdienst wird der dritte Advent am Sonntag, 13. Dezember, 18 Uhr, in der Friedenskirche gefeiert, der von der Konfirmandengruppe gestaltet wird.

Pfarrer Holger Mett ist am Sonntag, 20. Dezember, 10 Uhr, im Gottesdienst in der Friedenskirche für die Gestaltung am vierten Advent verantwortlich. fh

