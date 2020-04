Posaunenchor bläst weiter

Hofheim.Das „Musikalische Gebet“ des evangelischen Posaunenchores Hofheim kommt bei der Bevölkerung im Stadtteil gut an und erhält positives Echo. Daraus beziehen die Musikerinnen und Musiker um Dirigent Dirk Hindel ihre Motivation, das Angebot im Turnus zweimal wöchentlich immer donnerstags und sonntags im Anschluss an das Glockengeläut der Friedenskirche um 19.05 Uhr weiter aufrecht zu erhalten. Nachdem am zurückliegenden Donnerstag drei Strophen der Nummer 488 aus dem Choralbuch, „Bleib du bei mir, Herr“, erklangen, hat der Chorleiter für Sonntag, 19. April, die Nummer 98 aus dem Evangelischen Gesangbuch-Plus „Bless the Lord“ ausgesucht und seinen Musikern zukommen lassen. fh

