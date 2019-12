Posaunenchor spielt an Heiligabend

Hofheim.Wenn die Frauen und Männer des evangelischen Posaunenchors an Heiligabend zur Kurrende blasen, gibt es ein besonderes Jubiläum zu feiern: Die musikalische Verkündung der Weihnachtsbotschaft wird mittlerweile zum 75. Mal aufgeführt. Erstmals gingen 1945 die Bläser unter der Leitung des damaligen Dirigenten Jakob Lösch XVII. um 22 Uhr durch die Straßen Hofheims und verkündeten mit ihren Instrumenten den weihnachtlichen Frieden nach dem grauenvollen Krieg.

Damals schon bedankte sich die Hofheimer Bevölkerung trotz größter Armut mit selbst gemachtem Punsch und Gebäck bei den Protagonisten. Bis heute hat sich daran nicht viel geändert.

Unter schwierigen Bedingungen

An zahlreichen Stationen erwartet die Musiker ein großzügiges Buffet, an dem sie sich stärken können. Die eine oder andere Geldspende für den Chor ist dann auch dabei.

Allerdings verlief das Kurrendeblasen nicht in jedem Jahr gleich, schließlich gab es auch besondere Erlebnisse. In den beiden wohl kältesten Wintern 1962 und 1996 herrschten am Weihnachtsabend Temperaturen von weit unter minus zehn Grad. So manches Instrument und manche Hand froren bei dieser klirrenden Kälte ein, so dass nur das regelmäßige Aufwärmen in Autos oder in Häusern die Spielfähigkeit sicherstellte.

Auch begann das Kurrendeblasen wechselweise in Worms oder in Lampertheim, wenn ein Mitglied des Posaunenchors etwa im Krankenhaus lag. 1965 wurden im Wormser Hochstift einige Weihnachtslieder geblasen, da der damalige Dirigent Jakob Lösch XVII. stationär behandelt wurde. 1966 wurde gar in allen drei Wormser Krankenhäusern und im Wormser Altenwohnheim gespielt.

Sammeln für Erdbebenopfer

Nach dem schweren Erdbeben 1988 in Armenien beschloss der damalige Vorstand, an Heiligabend für die Erdbebenopfer zu sammeln, 2005 Mark kamen damals an Spenden zusammen. Mittlerweile sind die Bläser ab dem späten Nachmittag für gut drei Stunden unterwegs, um das Weihnachtsfest „einzuläuten“. Die 1980 entstandene Idee, den Chor in zwei Gruppen zu teilen, um Zeit einzusparen, blieb ein einmaliges Ereignis. Für alle Aktiven ist das Musizieren am 24. Dezember zur Freude der Bevölkerung ein fester Bestandteil geworden. Auch wenn so manches Kind länger auf das Christkind warten muss, weil Vater oder Mutter vom Kurrendeblasen nach Hause kommen. So ist es zu erklären, weshalb gerade an Heilig Abend auch ehemalige Bläser zum Mitspielen zum Chor stoßen.

Regelmäßig mit dabei ist auch der frühere Dirigent Eric Linhart, der mittlerweile in Chemnitz lebt. Auch heute noch bildet das Kurrendeblasen für die Jungbläser meist den ersten Kontakt zum Gesamtchor. Selbst Telefonübertragungen nach Österreich zu einem ehemaligen Bläser kommen zustande. Damit die Musiker pünktlich am Abend zu Hause sind, um im Kreise der Familie zu feiern, gibt es seit vielen Jahren einen akribisch und minuziös ausgearbeiteten Plan, so dass nahezu jedem Bürger die Lieder „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ zu Ohren kommen. fh

