Posaunenchor wirbt um neue Mitglieder

Hofheim.Der evangelische Posaunenchor Hofheim plant am Sonntag, 23. Juni, einen Jugendwerbetag. In diesem Rahmen sollen die Jugendarbeit bekannter gemacht und möglichst viele neue Jungmusiker angeworben werden. Los geht es um 11 Uhr im Gemeindehaus. Gleich zu Beginn wird das Jugendorchester einen kleinen Auftritt haben – den ersten überhaupt. Zum Abschluss wird der große Chor noch etwas Unterhaltungsmusik spielen. So lautet jedenfalls die Planung von Pascal Wichert, dem Dirigenten des Jugendorchesters. Zwischendurch bleibt ausreichend Zeit, um interessierten Jugendlichen, aber auch potenziellen Wiedereinsteigern die Möglichkeit zu geben, ein paar der Instrumente auszuprobieren. Insgesamt zwei Stunden soll die Veranstaltung dauern. Dadurch erhofft sich Wichert, frische und neue Musiker für den Nachwuchs zu gewinnen, die über den Posaunenchor ausgebildet werden und auf lange Dauer in die beiden Orchester integriert werden sollen. Aus den Reihen des Posaunenchores stehen Musikerinnen und Musiker bereit, die angebotenen Instrumente zu erklären und zu betreuen. Interessierte haben dadurch die einmalige Gelegenheit, die ersten Töne selbst zu produzieren. / fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.06.2019