Position der Grünen eine Lachplatte

Zum Bericht „Autohaus will wachsen“ im SHM vom 11 Februar:

Ich wohne nicht in Hofheim, bin aber wöchentlich da. Der Artikel sollte jedoch hinterfragt werden. Die Grünen möchten allen Ernstes, dass es künftig weniger oder überhaupt keine Arbeitgeber oder Steuerzahler mehr gibt. Die Frischluftzufuhr! Der meiste Wind kommt aus dem Westen, also liegt sich das Autohaus selbst im Weg. Denn dahinter ist Acker. Gegenüber des Autohauses sind Bahngleise. Einladungscharakter – hier dürfte doch ein wenig Schmunzeln angebracht sein. Also alles in Allem – eine Lachplatte. Hoffen wir doch, dass die Stadtverordnetenversammlung richtig entscheidet. Bezugnehmend auf die Grünen kann ich nur vermuten, dass wir künftig wirklich eine Bezuschussung zum Lastenfahrrad erhalten werden.

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.02.2021