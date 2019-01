Prächtige Roben im Wilden Westen

Lampertheim.Samt, Satin, Glitzer und Glamour bestimmten die Auftritte der zahlreichen Karnevalsprinzessinnen, die am Sonntagnachmittag zum Ordensfest des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) in die Zehntscheune gekommen waren. Die Lieblichkeiten in ihren prächtigen Roben sind immer der Hingucker. Lampertheims Stadtprinzessin Janine I. begeisterte in einem Kleid aus rauschendem, roten Tüll.

Die Stadtprinzessin führte gemeinsam mit Sitzungspräsident Markus Gutschalk und Vize Holger Braun durch das Programm. Aber auch die Vertreter anderer Karnevalsorganisationen, ob Präsidenten oder Vereinsvorsitzende, bestachen durch schmucke Uniformen. Eins hatten alle Fastnachter gemeinsam: eine Vielzahl funkelnder Jahresorden und Pins. „Das Fest wird veranstaltet, um die Jahresorden zu verleihen, Vereinsmitglieder zu ehren, neue Freundschaften zu knüpfen und bestehende zu vertiefen“, erklärte Markus Gutschalk. Die Ausrichtung solch eines Ordensfestes bedeute jede Menge Arbeit und die CCRW-Vereinsmitglieder gäben ihr Bestes, so Gutschalk weiter.

Im Vorfeld hatten die rot-weißen Narren ein reichhaltiges kaltes Büfett vorbereitet. Bevor es feierlich enthüllt wurde und einen Ansturm erlebte, hob Ilonka Grosch, Sprecherin der Gruppe Fantasy, hervor, dass es von den Mitgliedern gesponsert worden sei.

Janine I. verkündete bei der Begrüßung ihr Motto: „Als Janine I. habe ich das Zepter in der Hand, eine Kampagne lang außer Rand und Band…“ Dann schmetterte sie ein dreifach donnerndes „Helau“ in den Saal. Die „Zwoa Spitzbuam“ spielten den Höhner-Song „Da simmer dabei! Dat is prima! Viva Colonia!“ und Gutschalk oder Braun riefen die Abordnungen auf die Bühne. Dort herrschte alsbald ein fröhliches Treiben.

Die Abordnungen repräsentierten ihren Karnevalsverein oder ihre närrische Institution mit lustigen Sprüchen, überbrachten Grußworte und kleine Geschenke und probten die vereinstypischen Narrenrufe aus voller Kehle. Die erste Runde gehörte der Lampertheimer Prominenz. Aufgerufen wurden die CCRW-Senatoren Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Jens Klingler und Ratsherr Helmut Hummel. Außerdem Spargelkönigin Christin I., der SPD-Fraktionsvorsitzende Marius Schmidt, der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates Heinz-Dieter Schäfer, die langjährigen Mitglieder Dieter und Helga Kling sowie Ehrensenator Alfred Grasmück. Sie erhielten den schwergewichtigen Jahresorden des CCRW, auf dem das Motto der Kampagne „Lampertheim Goes Wild West“ steht. Abgebildet ist das CCRW-Maskottchen, der lachende Spargelreiter, auf einem Pferd.

Außerdem verschenkten die Narren die beliebte Lampertheimer Spezialität, Schokoküsse von Oberfeld. Besonders gut kam die Dichtkunst von Bürgermeister Störmer an. Während er seine Narrenkappe aufsetzte, reimte er: „Heut‘ spricht zu euch der Bürgermeister. Manche werden wohl denken – Scheibenkleister. Ich soll mich sputen – ich krieg nur fünf Minuten. Die Steuern sind hoch, die Mittel sind knapp, ich muss es nehmen auf meine Kapp‘. Wir müssen sparen noch und nöcher, doch mit Menschen, die zusammen lachen, kann man Heimat schöner machen.“

Auch das Bürstädter Prinzenpaar Manuela II. und Marcel II. eroberte die Bühne. Besondere Geschenke hatten die Mondhexen Lu-La im Gepäck: gebackene Mini-Hexenhäuschen und Chili-Wodka. „Und wir haben Mondstaub für süße Träume dabei“, versprach die Lampertheimer Owwerhexe Petra Dembski, die sich mit dem Hexenschlachtruf verabschiedete: „Alla Hex!“. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019