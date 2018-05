Anzeige

Auch wenn Prävention nicht direkt messbar sei, so lasse sich an den rückläufigen Zahlen doch ablesen, dass sie ihre Wirkung habe, meint Seltenreich. Deswegen sei die Polizei auch sehr aktiv und bemühe sich, präsent zu sein. Es sei wichtig, im öffentlichen Raum wahrgenommen zu werden – nicht nur, aber auch wenn sich Delikte oder Angsträume verdichten. Dann würden auch sogenannte ereignisunabhängige Kontrollen zur Gefahrenabwehr durchgeführt. „Je mehr wir stören, umso besser“, so Seltenreich.

Wirksame Fahrradcodierung

In allen Kommunen außer Viernheim ist auch die Zahl der Fahrraddiebstähle, bei denen die Täter ein Schloss überwinden mussten, zurückgegangen. Hier mache sich die Fahrradcodierung bemerkbar, die die Polizeistation kostenlos anbiete und die rege nachgefragt sei, erläuterte Kriminalhauptkommissar Jörn Berg von der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Kripo.

Mit 117 Fällen wurden 2017 in Lampertheim 18 Körperverletzungen mehr angezeigt als im Vorjahr. Auch in Bürstadt waren es mit 68 Fällen acht mehr als 2016 und in Biblis gab es 22 (2016: 15) Fälle von Körperverletzung. In Groß-Rohrheim (2017: 5, 2016: 11) und Viernheim (2017: 123, 2016: 146) ging die Zahl dieser Straftaten hingegen zurück. Eine genaue Ursache für die Entwicklung dieser Taten können die Polizeibeamten nicht benennen. Die Veränderungen ließen sich nicht mit bestimmten Ereignissen wie Festen in Verbindung bringen. Generell seien die Zahlen in diesem Bereich immer schwankend. Das liege auch am Anzeigeverhalten der Betroffenen und oft gebe es Gegenanzeigen. Aber fast alle Fälle von Körperverletzungen konnten aufgeklärt werden.

Die Aufklärungsquote insgesamt konnten die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in allen Kommunen verbessern. Während 2016 noch 55,98 Prozent der Straftaten aufgeklärt werden konnten, waren es 2017 60,14 Prozent. Dahinter verbergen sich „viele kleine Erfolge“, wie Stationsleiter Seltenreich sagt. Den großen Fall habe es 2017 in seinem Zuständigkeitsbereich genauso wenig gegeben wie den großen Schlag gegen die Kriminalität.

Im Bereich der Polizeidirektion Bergstraße lag die Aufklärungsquote bei 60,7 Prozent. Im gesamten Kreisgebiet verzeichnete die Polizei 9679 Straftaten, 777 Delikte weniger als 2016. Auch hier ist der Rückgang vor allem bei den schweren Diebstählen und den Wohnungseinbrüchen signifikant.

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.05.2018