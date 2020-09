Prediger im Mantel der Barmherzigkeit

Hüttenfeld.Die letzte Predigt ist gesprochen. Nun geht es für Reinald Fuhr auf die Jagd. Der Pfarrer tauscht Beruf gegen Pension und Hobbys, den schwarzen Talar gegen Flinte und Hundeleine. Nach 40 Jahren als evangelischer Pfarrer, davon fast ein Vierteljahrhundert in Hüttenfeld und Neuschloß, wurde Reinald Fuhr nun im Schloss Rennhof in den Ruhestand verabschiedet. Wegen seines ganz eigenen Amtsverständnisses und seiner unkonventionellen Art wird er in seinen zwei Heimatgemeinden lange in Erinnerung bleiben.

Zurückgehalten hatte er für seine letzte offizielle Predigt vor rund 100 weit verteilten Besuchern im stürmischen Schlossgarten nichts. Nein, er habe „alles gegeben“, betonte er. Dass er damit dennoch nicht jeden zufriedenstellen konnte, weiß Fuhr. „Nicht alle haben von mir das bekommen, was sie sich gewünscht hätten“, sagte er. Den allermeisten seiner heute rund 1000 Gemeindemitglieder bleibt der Seelsorger aber in äußerst positiver Erinnerung. Und Pröpstin Karin Held traf den Kern, als sie Fuhr für dessen „bodenständige, zupackende Art“ lobte.

Große Wertschätzung

Einen Spruch des damaligen stellvertretenden Kirchenpräsidenten Helmut Spengler, bei dem Fuhr noch vor seiner ersten Pfarrstelle 1982 in Viernheim ein Praktikum absolviert hatte, machte er gewissermaßen zu seinem Mantra. „Der Talar“, so erzählte er die Anekdote, „ist keine Richterrobe. Sie ist zuallererst ein Mantel der Barmherzigkeit“. Ein Pfarrer bleibe dabei immer ein fehlbarer und sündiger Mensch. Dieses Zitat hat Reinald Fuhr vorgelebt.

An seinen allerersten Talar erinnert sich Fuhr noch genau. 800 Mark hat das Stück in „preußischer Form ohne Samt und Seide“ 1980 gekostet. Es ist noch immer derselbe. „Zwar mit ein paar Flicken, aber das macht nichts“, sagte Fuhr. Ein Talar sei für ihn schließlich „ein Arbeitskittel“.

Die große Wertschätzung für den scheidenden Geistlichen spiegelte sich beim Abschied im großen Andrang wider – trotz Corona und ungemütlichen Herbstwetters. Der Strom der Danksagenden wollte kaum enden. Zu seiner eigenen Überraschung hatte die Johannesgemeinde Jagdhornbläser aus Worms organisiert, die ihm mehrere Ständchen spielten. Die Zeremonie fand auf Fuhrs Wunsch hin im Freien statt. So konnten sowohl evangelischer als auch katholischer Kirchenchor, der Posaunenchor und die Schülerin Veronika Guzelyte mit litauischer Volksmusik Lebewohl sagen. Das gemeinschaftliche Singen war dem „Obmann der Kirchenmusik“, der neben der Orgel mehrere Instrumente beherrscht, ein Anliegen. Inbrünstig sang er mit der Gemeinde zum Abschluss die Hüttenfelder Hymne, deren Text er 2013 zur 200-Jahr-Feier des Dorfs auf die britische Nationalhymne gedichtet hatte.

Im Fokus seiner letzten Predigt stand der persönliche Rückblick auf die Pfarrzeit, die mit dem Studium in Mainz und Heidelberg seinen Anfang nahm. Als „Nach-68er“, wie er sich selbst nennt, verkörperte er eine neue Generation von Theologen, die auch für eine Auflösung verkrusteter Strukturen stand. Trotzdem war Fuhr auch für seine Predigten mit aktuellem Bezug bekannt, die nicht selten mit klarer Meinung zu gesellschaftsrelevanten Themen aufwarteten. Es ist gut, ist der Pfarrer überzeugt, dass seine Zeit nun zu Ende ist. Jedes Ende sei eine Chance. „Neuer Pfarrer, neue Fähigkeiten und Gaben“, so Fuhr. Weil er bis zum Jahresende noch Resturlaub abbaut, überbrückt Manfred Hauch diese Zeit. Zum Jahreswechsel tritt der neue Pfarrer Thomas Höppner-Kopf seinen Dienst an. ksm

